 تفاصيل برامج تأبين الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام محمد مهدي عرب أنصاري، معاون مجلس التبليغ الإسلامي، تحدث عن إقامة مراسم تأبين الشهيدين سيد حسن نصرالله وسيد هاشم صفي الدين في مختلف أنحاء البلاد، وقال: "يبدأ غدًا الأحد 23 فبراير 2025 مراسم تشييع جثماني الشهيدين من الساعة 12:00 ظهرًا في بيروت، واحتراماً للشهيدين سنتابع هذا البرنامج."

وأضاف: "بعد صلاة المغرب والعشاء، ستُقام مراسم تلاوة القرآن الكريم والعزاء في الأضرحة المطهرة، والعتبات المقدسة، والمساجد المحورية في جميع أنحاء البلاد وفي طهران."

وتابع عرب أنصاري قائلاً: "سيتم تنفيذ هذه البرامج على مستوى البلاد في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران. وستتضمن التلاوة القرآنية، والخطب، ومدائح في هذا المصلى. أما في مشهد الرضا، فسيبدأ البرنامج في الساعة 15:00 في شارع الإمام رضا، حيث سيتوجه المشاركون نحو حرم الإمام الرضا (ع)".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أنه سيتم زرع شجرة زيتون تخليدًا لشهداء المقاومة، كما ستكون هناك مواكب على الطرقات.

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