https://ar.mehrnews.com/news/1954705/ ٢٢/٠٢/٢٠٢٥، ٧:٢٥ م رمز الخبر 1954705 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٢٢/٠٢/٢٠٢٥، ٧:٢٥ م شاهدة مرقد الشهيد السيد حسن نصر الله مشاهد لشاهدة مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله (رضوان الله عليه) تحميل 5 MB رمز الخبر 1954705 کپی شد محتوى ذات صلة اردوغان يتصل بالسيد نصرالله معزياً برحيل آية الله فضل الله قائد الثورة الاسلامية يعزّي برحيل آية الله نظري خادم الشريعة السيد نصر الله بارك وهنأ بذكرى ولادة الامام الحسن(ع) سمات الشهيد السيد حسن نصر الله لبنان تشييع السيد حسن نصرالله
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