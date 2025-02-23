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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٢ ص

حشود غفيرة تتوافد إلى مكان تشييع الشهيد نصرالله + فيديو

حشود غفيرة تتوافد إلى مكان تشييع الشهيد نصرالله + فيديو

وأفادت قناة المنار بتحرك حشود كبيرة من المواطنين اللبنانيين نحو مكان تشييع قائد شهداء الوطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أن تدفق المواطنين اللبنانيين حاملين أعلام حزب الله يتواصل باتجاه ملعب كميل شمعون.

وتتحرك هذه الحشود اللبنانية من مختلف مناطق البلاد قبل ساعات من بدء مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.

/انتهى/
رمز الخبر 1954717
شیرین سماره

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