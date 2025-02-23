حشود غفيرة تتوافد إلى مكان تشييع الشهيد نصرالله + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أن تدفق المواطنين اللبنانيين حاملين أعلام حزب الله يتواصل باتجاه ملعب كميل شمعون.

وتتحرك هذه الحشود اللبنانية من مختلف مناطق البلاد قبل ساعات من بدء مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.

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