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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٤٥ ص

تعليق أكبر صورة للشهيد السيد حسن نصر الله في الكاظمية بالعراق + فيديو

تعليق أكبر صورة للشهيد السيد حسن نصر الله في الكاظمية بالعراق + فيديو

 عشية تشييع قائد شهداء المقاومة تم تعليق أكبر صورة للشهيد السيد حسن نصر الله في منطقة الكاظمية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أنه تم تعلق أكبر صورة لقائد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله في مدينة الكاظمية العراقية عشية تشييع جنازته.

الجدير بالذكر أن مراسم التشييع ستقام ظهر اليوم بتوقيت بيروت.

/انتهى/
رمز الخبر 1954715
شیرین سماره

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