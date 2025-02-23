تعليق أكبر صورة للشهيد السيد حسن نصر الله في الكاظمية بالعراق + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أنه تم تعلق أكبر صورة لقائد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله في مدينة الكاظمية العراقية عشية تشييع جنازته.

الجدير بالذكر أن مراسم التشييع ستقام ظهر اليوم بتوقيت بيروت.

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