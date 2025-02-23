https://ar.mehrnews.com/news/1954757/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٣٣ م رمز الخبر 1954757 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٣٣ م حضور "وحدة الرضوان" في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وحدة الرضوان في حزب الله اللبناني تحضر في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. تحميل 1 MB رمز الخبر 1954757 کپی شد محتوى ذات صلة ممثلو قائد الثورة يصلون إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية يلتقي مع رئيس الجمهورية اللبنانية في بيروت دخول جثماني الشهـيدين السيدين الأقدسين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين إلى المدينة الرياضية رسالة الشهيد حسن نصرالله لم تنتهي بعد بل ستلهم جيلا جديدا من المجاهدين الشيخ الزكزاكي: المقاومة تولد من جديد في لبنان سمات وحدة الرضوان الشهيد نصرالله تشييع الشهيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان
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