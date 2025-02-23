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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٣ م

حضور "وحدة الرضوان" في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين

حضور "وحدة الرضوان" في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين

وحدة الرضوان في حزب الله اللبناني تحضر في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

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رمز الخبر 1954757

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