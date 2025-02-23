الشيخ الزكزاكي: المقاومة تولد من جديد في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ الزكزاكي زعيم الشيعة في نيجيريا الموجود في بيروت للمشاركة في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة مهر للأنباء أن حضور الملايين في مراسم تشييع سيد المقاومة كانت "ولادة جديدة للمقاومة اللبنانية".

وتابع القول: "السيد حسن نصر الله كان رمزاً للأمة الإسلامية، والصور والمشاهد التي شاهدناها اليوم أثبتت أن روحه لا تزال حاضرة في الميدان". "الأعداء الصهاينة ظنوا أنهم باغتياله سيقضون على المقاومة، ولكن ما حدث اليوم مثّل ولادة جديدة للمقاومة اللبنانية، وبإذن الله ستكون نهاية هذا الطريق النصر".

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