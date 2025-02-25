جامعة طهران تعلن استعدادها لتطوير العلاقات الأكاديمية مع كرواتيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدكتور السيد حسين حسيني رئيس جامعة طهران تحدث خلال لقاء مع دراغو شتامبوك سفير جمهورية كرواتيا في طهران، عن استعداد جامعة طهران لتطوير العلاقات الأكاديمية مع أفضل جامعات البلاد. وحضر الاجتماع أيضًا الدكتور منوجهر مرادي سبزوار نائب رئيس الجامعة للأبحاث، والدكتورة إلهام أمين زاده نائبة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور علي أسدي مدير الحديقة العلمية والتكنولوجية، والدكتور جواد أصغري عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طهران.

وفي ترحيبه بالسفير الكرواتي، قال الدكتور حسيني: "إن العلاقات الثقافية الطويلة الأمد والعلاقات الودية بين إيران وكرواتيا يمكن أن تكون أساسًا للتبادل الأكاديمي الجاد، وخاصة في مجالات مثل الآثار واللغويات والأدب". ومن ناحية أخرى، أبدت جامعة طهران استعدادها لتطوير علاقاتها مع الجامعات الكرواتية المرموقة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الأساسية.

ورحب الدكتور مرادي بالسفير الكرواتي في الجامعة، وتابع: "لقد أجريت أبحاث ممتازة ذات أهمية دولية في جامعة طهران في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتشخيص وعلاج السرطان". ولذلك نحن مستعدون للتبادل العلمي والأكاديمي في هذه المجالات التخصصية.

كما استذكر الدكتور أمين زاده مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقًا بين جامعة طهران وجامعة زغرب، قائلاً: "نحن مهتمون بنقل التبادل الأكاديمي مع الجامعات الكرواتية من المرحلة الاحتفالية والأولية إلى المرحلة التشغيلية والتنفيذية". وينبغي تحديث مذكرة التفاهم السابقة مع أخذ هذا في الاعتبار لتسهيل التبادل العلمي الجاد.

وأشار الدكتور اسدي أيضاً إلى استعداد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لعقد دورات عبر الإنترنت وقبول الطلاب الكرواتيين في مجال اللغة والأدب الفارسي، وقال: "نحن مستعدون لاستضافة مؤتمر هذا العام، بالتعاون مع جامعة زغرب، حول موضوع دراسة نظرية الأصل الإيراني للكروات في جامعة طهران". كما أن عقد اليوم الثقافي الكرواتي في جامعة طهران يمكن أن يكون فرصة لتطوير مجالات أخرى من التعاون الأكاديمي، وخاصة في مجالات الأدب والتاريخ والآثار.

وفي استمرار للقاء أكد السفير الكرواتي على العلاقات القديمة بين الكروات والإيرانيين ورحب بإقامة مؤتمر علمي في هذا المجال قائلا: "في اللغة الكرواتية لدينا العديد من الكلمات الفارسية مثل "العدو" أو "المشمش" والتي تشير إلى العلاقات القديمة بين الشعبين".

كما اعتبر إمكانية توسيع التعاون في مجال العلوم الأساسية والتقنية ذات قيمة كبيرة وأعرب عن أمله في أن تعمل السفارة الكرواتية في طهران على تسهيل العلاقات الأكاديمية بين البلدين.

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