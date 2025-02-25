أول حدث لـ "إيران المعتمدة على المعرفة" سيُعقد في 1 مارس

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبحسب دائرة شؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية، سيُعقد الاجتماع الأول "إيران المعتمدة على المعرفة" بدعم من معاونت العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في 1 مارس 2025 في مركز المؤتمرات الدولية للإذاعة والتلفزيون.

سيشكل هذا الحدث فرصة لتحليل دقيق للإنجازات والتحديات والفرص المتاحة أمام نظام الابتكار والتكنولوجيا في البلاد، ومن المتوقع أن يُعتبر نقطة تحول في مسار تطوير التكنولوجيا والابتكار.

في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مراجعة الوضع العام لنظام المعرفة، سيتم الكشف عن التقرير السنوي لتقييم هذا النظام على مستوى المحافظات. يمكن أن يقدم هذا التقرير رؤى واضحة حول التحديات والإنجازات المختلفة. كما سيتم تكريم المؤسسات الداعمة والشركات المعتمدة على المعرفة المتميزة خلال هذه الفعالية، وسيتم أيضًا تقديم المركز الافتراضي لمراقبة ورصد نظام المعرفة.

يمكن للراغبين التسجيل للمشاركة في هذا الحدث حتى 25 فبراير 2025 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمعرفة، حيث يمكنهم المشاركة في المناقشات الرئيسية والاستفادة من تبادل الخبرات بين الفاعلين في هذا المجال.

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