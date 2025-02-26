السفيرة الإيطالية تؤكد على التعاون الإيجابي مع أصفهان في مجال المشاريع الأثرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت السفيرة الإيطالية باولا آمادي التي زارت أصفهان لأول مرة في الأيام الأخيرة، ان إيطاليا لديها تجربة تعاون ناجحة في أصفهان في مجال ترميم الآثار التاريخية.

وتابعت: "علاقات التعاون كانت ناجحة في الماضي، وفي هذه الرحلة، عند وصولي إلى أصفهان، ذهبت إلى المسجد العباسي الكبير". لقد عايشت هذه القضية بنفسي، ورأيت أسماء علماء الآثار الإيطاليين هناك، الذين عملوا بجهد على كل حال للحفاظ عليها وترميمها حتى تكون مرئية للسياح.

وأشارت السفيرة الإيطالية: "نحن مستعدون لمزيد من التعاون الإيجابي مع أصفهان في مجال المشاريع الأثرية الإيرانية".

وأضافت السيدة آمادي: "هناك أيضًا عدد من المشاريع في مجال الحفاظ على المعالم التاريخية وإحيائها وترميمها في أصفهان يمكننا التعاون معها".

وتابعت القول: "في هذا الصدد أيضاً فإن وجود الطلاب الإيرانيين في إيطاليا واكتساب الخبرة في مجالات الآثار والعمارة وترميم المعالم التاريخية هي مجالات أخرى يمكننا التعاون فيها"

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