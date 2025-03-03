تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في إطار مجموعة بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية واقتصاد المعرفة عن ورشة العمل "التعرف على هيكل ومنصات التعاون مع بريكس" التي استضافتها منطقة الابتكار الدولية في إيران، بهدف تقديم فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار في إطار البريكس ودراسة أساليب تمويل المشاريع المشتركة بين إيران والدول الأعضاء.

وقال مهدي صفاري نيا، رئيس حديقة برديس التكنولوجية، في حفل افتتاح الورشة، في إشارة إلى خبرة الحديقة على مدى 20 عاما في تطوير الأنشطة التكنولوجية: "إن التعاون بين أعضاء مجموعة بريكس في مجال التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى القضاء على احتكار التكنولوجيا من الغرب والتنمية المستدامة للدول الأعضاء".

واعتبر صفاري نيا عقد هذه الورشة بمثابة منصة للتعرف والتعاون المشترك مع روسيا، مضيفا: "بناء على قرار مجلس الوزراء، تم تحديد منطقة الابتكار الدولية في إيران كقاعدة رئيسية للاستثمار الأجنبي في البلاد". نحن نتابع سلسلة تمويل التكنولوجيا الكاملة مع وجود المستثمرين الأجانب والإيرانيين في الخارج.

كما تناولت إيرينا كوكلينا، المديرة العليا لمجلس خبراء مجموعة بريكس وروسيا، في كلمتها آليات اللجنة التوجيهية وبرامج بريكس المستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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