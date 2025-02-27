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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ م

نشر تقريظ الامام الخامنئي لكتاب "الفرصة الأخيرة" في ملتقى تكريم ادب الجهاد والمقاومة

نشر تقريظ الامام الخامنئي لكتاب "الفرصة الأخيرة" في ملتقى تكريم ادب الجهاد والمقاومة

نشر مساء اليوم في الملتقى الـ 19 لتكريم ادب الجهاد والمقاومة، الذي يقام في الحرم الطاهر للسيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز (جنوب)، تقريط قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي لكتاب "الفرصة الأخيرة".

نشر اليوم الخميس في الملتقى الـ 19 لتكريم ادب الجهاد والمقاومة، الذي يقام في الحرم الطاهر للسيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز (جنوب)، تقريط قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي لكتاب " الفرصة الاخيرة"

و يروي كتاب"الفرصة الاخيرة" حياة الشهيد علي كسائي المدرب ومسؤول الدائرة العقائدية السياسية لمركز مشاة الجيش في شيراز، ويقع في 312 صفحة، لمؤلفته السيدة سميرا اكبري.

وفيما يلي نص تقريظ سماحة قائد الثورة الإسلامية لهذا الكتاب:

باسمه تعالى

هذا الشهيد العزيز هو أحد قادة الشهداء. حياة تقية، وسلوك مضحي، وخاتمة يحسد عليها: شهادة شجاعة وواعية. السلام على هذا العبد المخلص.. والتحية للامام الخميني الذي استطاعت ثورته أن تستخرج وتثقف مثل هذه الجوهرة الرائعة. إن الكتابة الجيدة للمؤلف والعبارات الواضحة والبسيطة للراوي الذي عاني هي من ميزات الكتاب.

رمز الخبر 1954962

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