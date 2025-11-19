نشر تقريظ قائد الثورة الإسلامية على كتاب "رفیق درب النار والثلج"

وكالة مهر للأنباء: وفيما يلي نصّ إشادة وتقریض قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا عملٌ جديدٌ ومبتكرٌ في تدوين حياة الشهيد وزوجته؛ جذاب ومؤثر.

لا شك أن ذكاء الراوي ولغته العذبة كان لهما دورٌ أساسي في جمال تأليفه وروعته، ولكن لا شك أن فنّ الكاتب وإبداعه وابتكاره كان لهما دورٌ بالغ الأهمية.

سلام الله على الشهيد القهاري وزوجته الصابرة والحكيمة والشجاعة، وعلى الكاتب الموهوب والفنان."

ان كتاب "رفيق درب النار والثلج" رواية وثائقية ترويها السيدة فرحناز رسولي، زوجة الشهيد سعيد القهاري، وتتناول تقلبات حياة هذا القائد الشهيد. ناشر هذا الكتاب هو دار نشر "رواية الفتح"، وكاتبه هو فرهاد خضري.

/انتهى/