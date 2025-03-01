حضور عشرات الآلاف من المصلين بالأقصى رغم حواجز الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق تقديرات فلسطينية، فقد أدى الصلاة نحو 60 ألف مصلّ أغلبهم من مدينة القدس المحتلة، أمّهم الشيخ يوسف أبو اسنينه والشيخ محمد علي العباسي.

وحث مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في كلمة له بثت عبر مكبرات الصوت، على شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، مؤكدا أن المسجد "مكان للعبادة والتقرب إلى الله" داعيا إلى "السكينة والروحانية" في رحابه.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أعلن مساء الجمعة أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي -في بيان- إنه "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحرّي هلال شهر رمضان، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية، واستئناسًا بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة. وعليه، يكون يوم السبت الأول من شهر مارس/آذار لعام 2025 هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، 1446 للهجرة".

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