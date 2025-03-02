دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يحرص المسلمون على تكثيف الدعاء خلال شهر رمضان المبارك 2025، والذي يعد من أبرز العبادات التي يحرص الصائمون على أدائها والتضرع بها إلى الله عز وجل، واليكم دعاء اليوم الاول من شهر رمضان المبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

ثوابه: “مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ “.

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