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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٥٥ م

تزويد شرطة المرور بطائرات مسيرة

تزويد شرطة المرور بطائرات مسيرة

تم الكشف عن طائرات مسيرة مخصصة لشرطة المرور، ستستخدم هذه التكنولوجيا الحديثة لتسجيل وتوثيق المخالفات المرورية الخطرة خلال عيد النوروز. تقوم الطائرات بدون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي بتحديد المخالفات المختلفة والغرامات.

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم عرض طائرات الشرطة لأول مرة، ومن المقرر أن تسجل بعض المخالفات المرورية الخطرة خلال عيد النوروز. ستقوم هذه الطائرات بتوثيق مخالفات مثل السرعة الزائدة، تغيير المسار المفاجئ، المسافة الطولية، الحركة بين الخطوط، وحركة الحافلات والشاحنات في خطوط السرعة.

هذه الطائرات، التي تم تصنيعها في إيران، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد السيارات التي ترتكب المخالفات المذكورة وتغريمها.

من الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل الصور المرسلة من قبل الطائرات ويقوم بإرسال المعلومات إلى أنظمة المرور.

/انتهى/

رمز الخبر 1955013

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