دول إسلامية تعلن السبت غرة رمضان وأخرى تبدأ شهر الصوم من الاحد.. ما هي؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من الدول التي أعلنت أن اليوم بداية شهر رمضان: فلسطين، السعودية، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الإمارات، الأردن، اليمن، سوريا، السودان، تونس، الجزائر وإندونيسيا.

وأعلن مفتي ديوان الوقف السنّي العراقي أن السبت هو بداية شهر رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الديني، السيد علي السيستاني في النجف، تعذّر رؤية الهلال، و"عليه، فإن يوم الأحد سيكون الأول من الشهر المبارك".

وفي طهران، أعلن مكتب سماحة القائد أنّ يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان.

وبدوره، أعلن المجلس الشيعي الأعلى في لبنان أنّ الأحد هو أول أيام شهر رمضان، وهو ما أعلنته باكستان، ماليزيا وبروناي أيضاً.

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