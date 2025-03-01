قائد البحرية الايرانية: قوتنا لاتعتمد على اسلحتنا بل نابعة عن شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، على المكانة العالية للشهداء خلال حفل توديع وتكريم قائد قاعدة شهداء البحرية في خرمشهر، وقال: "كل ما تمتلكه إيران الإسلامية هو بفضل دماء الشهداء، وقوة البلاد اليوم بفضل تضحياتهم وإخلاصهم".

وفي إشارة إلى الدور التاريخي لآبادان وخرمشهر في الدفاع عن البلاد، أضاف الأدميرال إيراني: "هاتان المدينتان فخر إيران، وتاريخهما المقاوم يعود إلى 6000 عام ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أي عدو من غزو هذه الأرض، وفي كل مرة حاول العدو القيام بذلك، قام مقاتلوا هذه الأرض بقطع أيديه بشجاعة".

أكد قائد القوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إن قوة قواتنا المسلحة اليوم لا تكمن في القنابل والصواريخ والغواصات، بل في الشعب الإيراني".

وفي إشارة إلى تواجد إيران في التدريبات الدولية: منذ عام 2007، تشارك إيران في مناورات مشتركة مع باكستان كل عام وكان المندوب الأمريكي قد أعلن في ذلك الحين عدم مشاركة بلاده في تلك المناورة في حال حضور إيران، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شاركت بشكل رسمي بمدمرة جماران.

وتم خلال هذا الحفل الإشادة بجهود القائد السابق لقاعدة خرمشهر البحرية الأدميرال البحري سيد مرتضى درخوران، وتم تقديم الكابتن رضائي قائداً جديداً للقاعدة.

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