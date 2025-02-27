بندقية "مصاف" الايرانية محلية الصنع تصبح السلاح الرسمي للقوات البرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأدميرال حبيب الله سياري، صرح على هامش انضمام معدات جديدة إلى القوات البرية للجيش الايراني اليوم الخميس "انه في عام 1974، تم استبدال بندقية M1 ببندقية G3 كبندقية رسمية للجيش، ومنذ ذلك الحين مرت 50 عامًا."

وأضاف: "بفضل جهود قائد القوات البرية للجيش، تمكنا من إنتاج بندقية أفضل وأكثر تطورًا من G3. وان بندقية 'مصاف'، التي يتم إنتاجها بالكامل داخل البلاد، أصبحت اليوم بندقية الخدمة لدى القوات البرية للجيش."

وجرت اليوم مراسم انضمام معدات ثقيلة وشبه ثقيلة وفوق ثقيلة إلى منظومة الدفاع للقوات البرية للجيش، بحضور الأدميرال حبيب الله سياري رئيس الأركان ومسؤول شؤون التنسيق في الجيش، و العميد كيومرث حيدري قائد القوات البرية للجيش، والعميد نوزر نعمتي نائب قائد القوات البرية للجيش، بالإضافة إلى عدد من القادة والمسؤولين.