جنبلاط: الاحتلال الصهيوني يستهدف تفتيت سوريا عبر الطوائف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّر جنبلاط خلال مؤتمر صحفي تناول فيه الأوضاع الراهنة في جنوب سوريا، الأحرار في جبل العرب"الدروز"، من التدخل الإسرائيلي ومكائده في سوريا التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.

وأشاد بتاريخ المقاومة الدروزية، مذكرا بوحدة سوريا تحت قيادة سلطان باشا الأطرش، مؤكدا أن الدروز لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار جنبلاط إلى أن مشروع "إسرائيل" التوراتي لا يعرف حدودا، ويسعى للتوسع في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد جنبلاط على أنه هناك احتلال في جنوب لبنان، تعليقا على عدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مؤكدا "أننا كنا وسنبقى ضد الصلح مع "إسرائيل" حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة".