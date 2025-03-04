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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:١٤ ص

تفاصيل زيارة غريب آبادي إلى الدوحة

تفاصيل زيارة غريب آبادي إلى الدوحة

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارة استغرقت يوما واحدا إلى قطر، مع مسؤولين قطريين وبحث التعاون بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب غريب آبادي، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خلال زيارة استغرقت يوما واحدا إلى قطر، التقيت مريم بنت علي وزيرة التعاون الدولي، ومحمد بن عبد العزيز آل خليفة وزير الدولة (بوزارة الخارجية)، وناقشنا العلاقات والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف غريب آبادي: تم خلال هذا اللقاء أيضا زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتم التفاهم مع رئيسها وأمينها العام بشأن تبادل الخبرات بين مؤسسات حقوق الإنسان في البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1955116

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