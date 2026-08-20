مشاورات بين قاليباف و رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وأعضاء الوفد البرلماني، التقوا في أول برنامج لليوم الثاني من الزيارة إلى العراق، صباح اليوم الخميس، بفائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، وأجروا معه محادثات.

ويرافق رئيس السلطة التشريعية في هذه الزيارة، كل من محمد تقي نقدعلي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية العراقية، ومهدي فلاح نائب الرئيس، وشهين جهانغيري عضوة المجموعة، وكذلك سارا فلاحي عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

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