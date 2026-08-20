"العراقية" للطيران تستأنف رحلاتها إلى إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، عن منظمة الطيران المدني الإيرانية، ان شركة العراقية للطيران، بدأت بعد حصولها على الترخيص من منظمة الطيران المدني الإيرانية، اعتباراً من أمس الاربعاء أولى رحلاتها إلى مطار "سردار جنغل" الدولي في رشت (شمال ايران)، بتنفيذ 9 رحلات أسبوعياً.

كما ستبدأ ابتداءً من الأسبوع المقبل رحلات شركة العراقية للطيران إلى وجهة طهران، ليصبح المجموع 18 رحلة أسبوعياً من النجف وبغداد إلى طهران.

يُذكر أنه سيتم إضافة رحلتين أسبوعياً إلى وجهة مشهد ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى جدول رحلات هذه الشركة.

يُذكر أن مكتب الإشراف على العمليات الجوية في منظمة الطيران المدني الإيراني، مع إيلائه أولوية لتأمين والحفاظ على سلامة المجال الجوي للبلاد، يسعى باستمرار إلى توفير التجهيزات والتنسيقات اللازمة لتسهيل دخول وعبور الرحلات الأجنبية عبر الأجواء الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/