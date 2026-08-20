السفير الايراني في موسكو: المشاريع المشتركة بين إيران وروسيا ستُتابع بوتيرة أسرع

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن جلالي صرح لوكالة "ريا نوفوستي" بأنه تجري حالياً بين إيران وروسيا مفاوضات وإجراءات عملية بشأن عدة مشاريع محددة في مجالي البنية التحتية والاقتصاد.

وأضاف السفير الإيراني أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة في الظروف الراهنة أيضاً، وأن هدفنا هو ألا تتوقف المشاريع المشتركة، وأن تُتابع بوتيرة أسرع بعد استقرار الأوضاع.

وفيما يتعلق بإعلان موسكو استعدادها لتسهيل الحوار بين إيران والدول العربية، قال كاظم جلالي إن إيران تثمن دور روسيا ومساعيها في تحسين علاقاتها مع جيرانها، وتنظر إلى ذلك بشكل إيجابي.

وأضاف: نرحب بأي دور تؤديه روسيا في تحسين العلاقات بين إيران ودول الخليج الفارسي، ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال.

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