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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٢:٠٢ م

الصين تعلق على ادعاء ترامب بشأن تشديد العقوبات ضد إيران

الصين تعلق على ادعاء ترامب بشأن تشديد العقوبات ضد إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في معرض رده على القرار الأميركي بتشديد العقوبات ضد إيران، أن تشديد العقوبات والضغوط لن يسهم في حل القضية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن الصين ردت على أحدث إجراء عدائي أميركي ضد إيران، والمتمثل في إعلان ترامب عن تشديد الحرب الاقتصادية على طهران.

وبحسب التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في رده على القرار الأميركي بتشديد العقوبات ضد إيران، إن تشديد العقوبات والضغوط لن يسهم في حل القضية.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، قد ادعى في ساعات الصباح الأولى، في أحدث تصريح له ضد إيران، أنه أعلن عن "عملية اقتصادية" ضد إيران لم تتخذ ضد أي دولة من قبل.

وزعم، وهو الذي لم تنجح أي من خططه لإخضاع إيران حتى الآن، أن هذه ستكون حرباً اقتصادية وعزلة غير مسبوقة ضد إيران.

وفي محاولة لتبرير فشله في العمليات العسكرية والحصار البحري الجائر ضد إيران، ادعى ترامب أن هذه الإجراءات التاريخية ستصيب الحركة الإيرانية بالشلل.

/انتهى/

رمز الخبر 1973147

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