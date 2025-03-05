ندوة نسوية متألقة تحت عنوان "دور المرأة في بناء أمة موحدة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في الندوة أكثر من 100 امرأة قيادية من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، حيث ناقشن وتبادلن الآراء حول مواضيع مختلفة. وشملت هذه المواضيع "الانتقال من عاصفة المراهقة والشباب"، و"دور المرأة في بناء أمة موحدة وضرورة الروابط العميقة بين النساء في بلدان المقاومة للعب دور في هذا المجال"، و"رأس المال البشري، التحدي الكبير الذي تواجهه إيران، إدارة وقبول التنوع"، و"رعاية الموارد البشرية المتنامية والقادة الاجتماعيين في المستقبل"، و"الحلول الفعالة للتمييز والترويج للسلع الإيرانية عالية الجودة".

ويشار الى أن هذه اللقاءات وفرت منصة لتبادل المعرفة والخبرات والمبادرات المختلفة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. إن التآزر بين هذه القدرات والاهتمام بالمشاكل والتحديات المشتركة لن يؤدي إلى توفير حلول فعالة فحسب، بل سيساعد أيضاً في تحقيق تقدم أكبر على المستوى الوطني في اي بلد.

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