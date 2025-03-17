اقامة معرض متخصص بالمرأة على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقام معرض متخصص حول المرأة ومجد الثقافة الإيرانية بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 17 إلى 24 مارس .

وسيتم في هذا الحدث عرض أعمال فنية لناشطات إيرانيات في مختلف المجالات الفنية.

وتم تصميم هذا المعرض وإقامته بالتعاون مع معهد حماية حقوق المرأة ومشاركة نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة والبعثة الإيرانية في جنيف ونشطاء المعهد الدولي لتنمية الغد.

ويهدف هذا المعرض إلى التعريف بقدرات المرأة الإيرانية في مجال الفن وتعزيز الدبلوماسية الثقافية على المستوى الدولي.

ويسعى منظمو هذا الحدث إلى توفير مساحة مناسبة لعرض أعمال الفنانات الإيرانيات وإظهارها في المحافل الدولية.

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