السيناتور الجمهوري "كروز" و"ايلون ماسك" يعلقان على خطاب ترامب والانقسام واضح في قلب واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيناتور الجمهوري تيد كروز، اتهم ممثلي الحزب الديمقراطي بـ"عدم الاحترام" خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس.

وفي إشارة إلى ما حدث في الكونغرس، قال: "عندما بدأ ترامب خطابه، لم يصفق له أي ديمقراطي أو يقف لإظهار الاحترام له". وهذا يعتبر دليلا واضحا على عدم احترام منصب الرئاسة الأميركية.

وأضاف لقد بدأوا بالهتاف طوال الليل من أجل شيء واحد فقط؛ لقد أرسلنا مئات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا! لقد نهضوا جميعا من مقاعدهم واحتفلوا بأننا أرسلنا أموالا إلى أوكرانيا، ولم يمتدحوا أمريكا.

كما كتب إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي الشهير وزير مشارك في وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، على منصة "إكس" ردا على تصرفات الديمقراطيين ضد رئيس البلاد: "العلم الوحيد الذي لوح به الديمقراطيون وهتفوا له كان علم دولة أخرى".

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