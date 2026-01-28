سفارة إيران في اليابان ترد على اعتراف السيناتور الأمريكي بدعم الإرهابيين المسلحين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو كتبت عبر منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تعليقا على المزاعم التدخلية التي ساقها السيناتور الأمريكي "تيد كروز" بشأن إيران، وإقراره بدعم أمريكا لعناصر إرهابية خلال الاحداث الاخيرة : ان شركاءه (كروز) كشفوا سابقا بأن عناصر خارجية وإرهابيين ومثيري شغب كانوا يعملون مسلحين في شوارع إيران، ومع ذلك، فإن سماع هذا الأمر مباشرة منه مفيد أيضا، للرد على من يصرون بأن "كل هذه الأحداث من صنع إيران وحدها".

وشددت السفارة على أن "المؤامرة الواسعة لتقويض استقرار إيران واضحة لأي مراقب، رغم استمرار المعلومات المضللة التي تحجب الحقيقة".

وكان تيد كروز، السيناتور الجمهوري الأمريكي، اطلق عبر منشوره الاخير تصريحات باطلة حول إيران، قائلا فيها : يجب أن نزود المحتجين في إيران بالأسلحة الآن وفورا؛ من خلال تسليح الشعب لتغيير الحكومة، ستصبح الولايات المتحدة أكثر أمانا.