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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٥٢ م

طالبان تعلن التعاون مع ايران وباكستان لترتيب اوضاع المهاجرين الافغان

طالبان تعلن التعاون مع ايران وباكستان لترتيب اوضاع المهاجرين الافغان

اعلن احد كبار مسؤولي حكومة طالبان في افغانستان انهم بصدد التعاون مع ايران وباكستان لترتيب اوضاع المهاجرين الافغان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،انه ذكرت وكالة انباء "طلوغ نيوز" ان وزير المهاجرين والعائدين بالانابة في حكومة طالبان مولوي عبد الكبير، التقى القائمين باعمال سفارتي ايران وباكستان في كابول ليؤكد على التعاون المشترك لترتيب اوضاع المهاجرين.

واشاد باستضافة ايران وباكستان للمهاجرين الافغان لفترات طويلة، داعيا الى اعتماد آلية منتظمة لادارة الهجرة وتسوية الامور عن طريق الحوار.

واكد المسؤولان الايراني والباكستاني في اللقاء على التعامل والتعاون في هذا المجال ودعيا الى ايجاد آلية مناسبة لتحسين ظروف المهاجرين الافغان.

رمز الخبر 1955229

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