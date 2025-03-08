وصول أول شحنة سكر ترانزيت من إيران إلى أفغانستان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلن المدير العام للسكك الحديدية في شرق البلاد عن ارسال أول شحنة ترانزيت من السكر الإيراني إلى أفغانستان عبر حدود شمتيغ، اليوم الاثنين، وقال أن الشحنة التي تضم 20 عربة و40 حاوية محملة بالسكر، تم نقلها من قبل شركة فوروارد في سبهران راسا وتم إرسالها إلى أفغانستان عبر حدود شمتيغ.

وأشار إلى أهمية هذه الشحنة وأضاف: "إن وصول هذا القطار لا يدل فقط على القدرة العالية لشبكة السكك الحديدية الشرقية في نقل البضائع الترانزيت، بل هو خطوة مهمة في تطوير التبادلات التجارية بين إيران وأفغانستان".

وقال المدير العام للسكك الحديدية الشرقية إن العملية ستسمح بنقل وتفريغ عربات المواد الغذائية إلى أفغانستان وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم نقل السلع الأساسية من إيران إلى أفغانستان.

وأكد قاسمي أن تطوير النقل بالسكك الحديدية على هذا الطريق، بالإضافة إلى خفض تكاليف النقل، سيعمل على تسريع نقل البضائع وزيادة التفاعلات الاقتصادية بين البلدين.

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