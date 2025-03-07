الطلاءات العازلة الإيرانية حل جديد لأزمة انقطاع الكهرباء والتلوث الصناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الرئيسة التنفيذية لهذه الشركة المعرفية التي تعمل في مجال إنتاج الطلاءات العازلة المقاومة للماء وذاتية التنظيف لصناعات الكهرباء والبتروكيماويات ، في صناعات الكهرباء والصلب والبتروكيماويات، وخاصة في قطاع النفط، نواجه تحدي التلوث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي". الحل الشامل لهذه المشكلة هو استخدام الطلاءات السيليكونية، والتي كانت حتى الآن مستوردة. لقد قمنا بتوطين هذه التكنولوجيا ونقوم الآن بإنتاج هذه الطلاءات محليًا. تم تطبيق هذه الطلاءات على معدات مختلفة، بما في ذلك العوازل الكهربائية ومحطات التوزيع، وقد حققت أداءً ناجحًا.

وأضافت: "في المناطق التي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من الكهرباء، وخاصة في المناطق الملوثة مثل جنوب البلاد وبالقرب من الصناعات الملوثة، فإن استخدام هذه الطلاءات ضروري للغاية". تمنع هذه الطلاءات المعدات من امتصاص التلوث والأكسدة وتمنع انقطاع التيار الكهربائي. في السابق كانت هذه التكنولوجيا موجودة في البلاد، لكن بسبب العقوبات أصبح من الصعب استيرادها. لقد أنتجنا الآن منتجًا منافسًا في الجودة مع النماذج الأوروبية وبأسعار معقولة بكثير.

توفير 10 ملايين دولار من النقد الأجنبي سنويًا

وتابعت منيره تقوائي بالقول بشأن حجم التوفير في النقد الأجنبي الناتج عن الإنتاج المحلي لهذا المنتج: "نظرا لزيادة الإنتاج واستبدال هذا المنتج بعينات مستوردة، يمكننا توفير ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار من النقد الأجنبي سنويا". هذا المنتج محلي بالكامل و 89% منه مصدره مواد خام محلية. يتم استيراد نسبة صغيرة فقط من المواد الخام التي تحتاج إلى معالجة من الخارج.

وأوضحت: "على الرغم من أن الطلب الأعلى يتركز في جنوب البلاد والمناطق الصناعية الملوثة، إلا أن هناك حاجة لهذه الطلاءات في مناطق أخرى أيضًا". ويتم استخدام هذا المنتج حتى في المحافظات مثل يزد وطهران، والتي تقع بالقرب من الصناعات الملوثة.

وعن الخطط المستقبلية، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة: "ينصب تركيزنا على تطوير معدات العزل التي تحتاجها الصناعة الكهربائية والطلاءات الواقية للصناعات الأخرى". لقد وصل المنتج الحالي إلى مستوى مرغوب من التكنولوجيا ولا يتطلب تطويرًا مكثفًا، ولكننا نعمل على منتجات جديدة سيتم طرحها في المستقبل.

توسيع الصادرات العام المقبل

وقالت أيضا عن وضع التصدير لهذا المنتج: "لقد دخلنا سوق التصدير، ومن بين الزبائن المحتملين يمكننا نشير الى دول الخليج الفارسي وأفريقيا والمملكة العربية السعودية". لقد حققنا بعض المبيعات حتى الآن، ولكننا نخطط لزيادة حجم الصادرات العام المقبل.

وأخيراً، أوضحت تقوائي معدل الإنتاج والقدرة على التوسع لهذا المنتج: بدأنا إنتاج هذا المنتج في عام 2017، وعلى مدى العامين الماضيين، دخل السوق على نطاق صناعي. يمكن زيادة طاقتنا الإنتاجية السنوية إلى 350 طنًا، وإذا زاد الطلب، فهناك أيضًا إمكانية زيادة الإنتاج.

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