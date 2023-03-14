وزير الدفاع الايراني: الصناعات العسكرية ضاعفت الإنتاج و التصدير بنسبة 200 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الدفاع الايراني العميد "مهدي فرحي" إن منظمة الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ضاعفت نشاطها وانتاجها خلال العام الايراني الحالي الذي شارف على الانتهاء (ينتهي في 20 مارس).

وأوضح العميد فرحي في كلمة القاها في حفل تقدير الكوادر البارزة في منظمة الصناعات الدفاعية أن هذه المنظمة زادت من نسبة نشاطها وانتاجها هذا العام بمقدار 200 بالمئة ، كما ارتفعت نسبة تصدير منتجاتها بنسبة ضعفين ونصف ،كما انها انجزت الدراسات حول 57منتجا دفاعيا جديدا وانتجتها وسلمتها للقوات المسلحة خلال الفترة المذكورة.

وأكد أن المنظمة تمر الان في مرحلة التحديث الشامل والعبور من صنع منتجات تقليدية نحو تصميم وصنع الاسلحة الاستراتيجية والذكية وفائقة التطور.

وشدد العميد فرحي على ضرورة جذب والاحتفاظ بالكوادر البشرية الجديرة والمؤمنة والمتخصصة كقلب نابض لهذه المنظمة وهذا ما يجب أن يضعه مدراء هذه المنظمة نصب أعينهم.

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