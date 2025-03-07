غريب أبادي يعلن عن عقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في تغريدة على تويتر: "اختتم اجتماع كبار الخبراء في الاجتماع الطارئ العشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن موضوع "اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والخطط المقدمة لتهجيره القسري من أرضه" أعماله بمراجعة مشروع القرار بشأن هذه القضية".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزاري للموافقة على هذا القرار خلال الساعات المقبلة. ويعقد هذا الاجتماع بناء على طلب من إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان وفلسطين، وقد انعكست مجموعة من مقترحات بلادنا في مشروع القرار. ويعد انضمام سوريا إلى المنظمة من ضمن جدول الأعمال، ومقترح لبعض الأعضاء.

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