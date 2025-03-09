بدء تشغيل القطار الدولي "طهران – وان" اعتبارًا من اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن هذا القطار، الذي يتسع لـ 280 شخصًا، انطلق من طهران وسيتوقف في تبريز قبل أن يصل إلى وان.

يقوم القطار الدولي طهران - وان بإجراءات الجمارك وجوازات السفر داخل البلاد في محطة رازي. ثم في محطة كابيكوي، يتم استبدال القاطرة التركية، وتُجرى أيضًا إجراءات الجمارك وجوازات السفر التركية.

بموجب الاتفاق المبرم، من المقرر أن يتم إرسال قطارين أسبوعيًا من طهران إلى وان في يومي الأحد والأربعاء في الساعة 12:30، والعودة من وان إلى طهران في يومي الاثنين والخميس.

وبحسب هذا التقرير، ومع الأخذ في الاعتبار إجراءات الجمارك في الحدود رازي وكابيكوي، فإن مدة هذه الرحلة في الاتجاهين تبلغ حوالي 22 ساعة.

سعة كابينات القطار هي أربعة أسرّة.

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