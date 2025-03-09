  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٠٣ م

فدوي: سيتم غرس مليار شجرة حتى نهاية الحكومة الحالية

فدوي: سيتم غرس مليار شجرة حتى نهاية الحكومة الحالية

أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أنه سيتم تنفيذ خطة زراعة مليار شجرة حتى نهاية الحكومة الرابعة عشرة، وعلينا متابعة الأمر وتنفيذه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي"، أكد على أهمية زراعة الأشجار خلال مراسم "اسبوع الموارد الطبيعية" ويوم التشجير في إيران، في جامعة الامام الحسين (ع) في طهران.

وقال تمتلك البلاد موارد بشرية كافية وعلينا استغلال هذه القدرات خاصة في مجال زراعة الأشجار.

وأضاف نحن في الحرس الثوري الإسلامي سنقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من أنشطة زراعة الأشجار وسنقدم هذا النموذج لوزارة الجهاد الزراعي.

وتابع سيتم تنفيذ خطة زراعة مليار شجرة بحلول نهاية هذه الحكومة، وعلينا متابعة الخطوات التالية لتنفيذها.

/انتهى/

رمز الخبر 1955324
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات