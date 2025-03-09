فدوي: سيتم غرس مليار شجرة حتى نهاية الحكومة الحالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي"، أكد على أهمية زراعة الأشجار خلال مراسم "اسبوع الموارد الطبيعية" ويوم التشجير في إيران، في جامعة الامام الحسين (ع) في طهران.

وقال تمتلك البلاد موارد بشرية كافية وعلينا استغلال هذه القدرات خاصة في مجال زراعة الأشجار.

وأضاف نحن في الحرس الثوري الإسلامي سنقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من أنشطة زراعة الأشجار وسنقدم هذا النموذج لوزارة الجهاد الزراعي.

وتابع سيتم تنفيذ خطة زراعة مليار شجرة بحلول نهاية هذه الحكومة، وعلينا متابعة الخطوات التالية لتنفيذها.

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