تحطم طائرة صغيرة بموقف سيارات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لرئيس الشرطة دواين فيشر، فإن جميع المصابين الخمسة نقلوا إلى المستشفى، لكن لم يكشف عن حالتهم بعد. كما أكد أن أحدا ممن كانوا على الأرض لم يصب بأذى.

وكان أحد سكان المنطقة برايان بيبكين يقود سيارته بالقرب من الموقع عندما لاحظ أن الطائرة الصغيرة كانت ترتفع قبل أن تنحرف فجأة إلى اليسار.

وقال سكوت ليتل، رئيس قسم الإطفاء في مانهايم، إن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز بيتشكرافت بونانزا سقطت في الساعة 3:18 مساء في موقف سيارات مجمع بريثرين فيليغ للمتقاعدين في مقاطعة لانكستر.

وأكد أن رجال الطوارئ أنقذوا جميع الركاب الخمسة من الطائرة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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