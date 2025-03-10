المرصد السوري: مسلحون يواصلون جرائمهم بحق السكان في الساحل السوري

أعلن المرصد السوري على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنّ "مجموعات مسلّحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين في الساحل السوري"، رغم إعلان وزارة الدفاع السورية عن انتهاء العملية الأمنية، في وقت سابق اليوم.

وقال المرصد إنّ "مجموعات مسلّحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس، وباشرت بعمليات النهب وإحراق المنازل وممتلكات المواطنين"، كما تعرّضت البلدة للقصف بأسلحة متنوّعة.

وقال مراسل قناة الميادين في سوريا، إنّ أهالي كنكارو والقطيلبية وحمام القراحلة والسخابة والراهبية والعقيبة والرعوش بريف جبلة في اللاذقية، ناشدوا الأمن العام التدخّل لحمايتهم من عمليات القتل والخطف والحرق والتكسير، وطلبوا إيصال صوتهم وإيقاف المجازر بحقهم.

وأفاد المراسل أيضاً، بأنّ هناك فوضى مستمرة يشهدها الساحل السوري، مضيفاً أنّ المجازر لا تزال مستمرة على أيدي مجموعة من المسلحين على الرغم من الإعلان عن انتهاء العملية الأمنية.

وتابع أنه يتم "طلب مبالغ مالية ضخمة بالدولار من أهالي الساحل السوري للحفاظ على حياتهم".

كما أضاف أنّ التهديد المباشر لأبناء الطائفة العلوية في محيط دمشق دفع عدداً كبيراً منهم إلى المغادرة والتوجّه إلى السويداء.