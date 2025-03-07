مجازر بحق المدنيين في الساحل السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وسائل الاعلام إلى وجود أكثر من 30 ضحية جميعهم من المدنيين من أبناء المختارية، بينما بلغ عدد الضحايا من طرفي الاشتباكات في الإحصائية الأخيرة التي أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان 70 قتيلاً، وهذا الرقم يُستثى منه عدد ضحايا المجازر.

ونقلت وسائل الاعلام معلومات تسرّبها إدارة العمليات والتي تفيد بمقتل 45 مقاتلاً في صفوفها، بينما تتحدث عن مقتل 25 آخرين من صفوف الجماعات المسلحة.

وخرجت مظاهرات، اليوم أيضاً، للطائفة العلوية من أبناء طرطوس واللاذقية أمام القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، يطالبون بتحرك وحماية روسية للطائفة، وطالبوا موسكو بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

"وتستمر حملة التجييش وشد العصب الطائفي، كما تستمر المعارك، التي تتركز في القرى والأرياف في اللاذقية وطرطوس وبعيداً عن مراكز المدن، بين وزارة الدفاع والأمن العام وبين مجموعات مسلحة في ريف اللاذقية وطرطوس".

وتخضع مدن طرطوس واللاذقية وبانياس بشكل شبه كامل لسيطرة إدارة العمليات العسكرية، بينما تتضمن مدينة جبلة أحياء خارج عن السيطرة، وكذلك الأمر في مدينة القرداحة.

وفي ظل الأحداث، أصدر المجلس الإسلامي للطائفة العلوية في سوريا والمهجر بياناً حذّر فيه من التجييش الطائفي ورفع الحدّة في التحريض على القتل والذبح، في أعقاب المقاطع المصوّرة للمجازر التي انتشرت منذ أمس.

وطالب المجلس في البيان مجلس الأمن الدولي بالتدخل، تحت البند السابع، لحماية الطائفة العلوية في الساحل السوري والأقليات.

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