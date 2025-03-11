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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ م

الرئيس الايراني: الاستحواذ على تكنولوجيا الكم أمر ضروري لمستقبل البلاد

الرئيس الايراني: الاستحواذ على تكنولوجيا الكم أمر ضروري لمستقبل البلاد

أكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان الاستحواذ على تكنولوجيا الكم أمر ضروري لمستقبل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء خلال خطابه في اجتماع مجلس التوجيه الكمي: "إن التحرك الهادف في مجال التنمية الكمومية يتطلب فهم قدرات البلاد وصنع السياسات لتحقيق المكانة المطلوبة في هذا المجال".

واعتبر الرئيس بزشكيان أن الاستحواذ على التقنيات الناشئة، بما في ذلك الكم، أمر ضروري لمستقبل البلاد، وخاصة في قطاع التجارة والاتصالات والأمن والدفاع.

وأكد: "إن متطلب التحرك المستهدف في تطوير الكم هو، في الخطوة الأولى، التعرف على أصول وقدرات البلاد ومكانة البلدان الأخرى في هذا المجال، ومن ثم التخطيط واتهاذ السياسة لتحقيق المكانة المطلوبة في هذه التكنولوجيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1955427
جواد ماستری فراهانی

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