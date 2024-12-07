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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ م

سيتم إنتاج المعدات الدفاعية الإيرانية بالإعتماد على الذكاء الاصطناعي و تقنية الكم

سيتم إنتاج المعدات الدفاعية الإيرانية بالإعتماد على الذكاء الاصطناعي و تقنية الكم

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد نصيرزاده، إن المعدات الدفاعية الحديثة التي تُنتج للقوات المسلحة سيتم تصنيعها على أساس "الذكاء الاصطناعي" و "تكنولوجيا الكم"، مع الاستفادة من إمكانيات النخب الوطنية والأكاديمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد العميد نصيرزاده أن أفضل بيئة لتطوير الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الذكية في معدات القوات المسلحة هي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، كونها الجهة المسؤولة عن بناء القدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع أحدث الإنجازات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لمنع أي مفاجآت قد تواجه القوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى القدرة على إحداث عنصر المفاجأة لدى القوات المعادية.

واختتم نصيرزاده حديثه قائلاً: "سيتم إنتاج المعدات الدفاعية الحديثة للقوات المسلحة على أساس الذكاء الاصطناعي وتقنية الكم، وسنستفيد في هذا المسار من كافة إمكانيات النخب الوطنية والأكاديمية."

/انتهى/

رمز الخبر 1951618

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