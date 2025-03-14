جائزة لمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من منظمة غير حكومية إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة "السلام والبيئة" غير الحكومية أشادت في رسالة إلى فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، بجهودها في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة ومنحتها جائزة الدكتور "تقي ابتكار" لعام 2025.

وجاء في شهادة التقدير المقدمة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي وقعتها "معصومة ابتكار"، رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية، ما يلي:

"إن تفاني وجهود وشجاعة الدكتورة ألبانيز في كشف الإبادة الجماعية المروعة والمخزية التي ارتكبها الکیان الصهيوني في غزة، كان لها تأثير عميق على الإنسانية ووضع معايير واضحة للسلام العادل في عالم اليوم. "

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