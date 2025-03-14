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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م

جائزة لمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من منظمة غير حكومية إيرانية

جائزة لمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من منظمة غير حكومية إيرانية

منحت منظمة "السلام والبيئة" الإيرانية غير الحكومية، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الفلسطيني، جائزة الدكتور "تقي ابتكار" السنوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة "السلام والبيئة" غير الحكومية أشادت في رسالة إلى فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، بجهودها في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة ومنحتها جائزة الدكتور "تقي ابتكار" لعام 2025.

جائزة لمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من منظمة غير حكومية إيرانية

وجاء في شهادة التقدير المقدمة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي وقعتها "معصومة ابتكار"، رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية، ما يلي:

"إن تفاني وجهود وشجاعة الدكتورة ألبانيز في كشف الإبادة الجماعية المروعة والمخزية التي ارتكبها الکیان الصهيوني في غزة، كان لها تأثير عميق على الإنسانية ووضع معايير واضحة للسلام العادل في عالم اليوم. "

/انتهی/

رمز الخبر 1955528
شیرین سماره

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