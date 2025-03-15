غارة جوية صهيونية على بيت لاهيا تسفر عن شهداء وجرحى

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد استشهد اثنان من الصحفيين الفلسطينيين، من بينهم محمود أسليم، نتيجة الهجوم الذي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه المصادر الفلسطينية عن ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 206، حيث استشهدت الصحفية آلاء أسعد هاشم، التي كانت قد أصيبت سابقًا في هجمات جيش الاحتلال.

كما استشهد محمد بشير تلمس، الصحفي البالغ من العمر 40 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال غارة جوية على مجموعة من النازحين في غزة.

تسعى إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، إلى قمع الأصوات التي تكشف الحقائق حول ما يحدث في القطاع، حيث تتعرض الصحفيون والصحفيات لاعتداءات مستمرة.

وقد دعت منظمات حقوقية وإنسانية دولية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحفيين من الهجمات الإسرائيلية، إلا أن هذه الدعوات قوبلت بتجاهل من قبل السلطات الإسرائيلية التي تواصل استهداف الصحفيين بشكل متعمد.

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