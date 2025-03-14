النفط الإيراني يُصدّر بجودة عالية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت الشركة أن تقلبات نسبة الماء والملح في النفط الخام هي من الأمور الطبيعية في صناعة النفط، وقد شهدت جميع الفترات والحكومات السابقة مثل هذه الظواهر، حيث تتوفر الوثائق المتعلقة بذلك في مراسلات الشركة الوطنية. وأوضحت أن المشكلة المتعلقة بزيادة حجم الماء والملح في النفط الخام ليست جديدة، بل هي عملية طبيعية في الإنتاج، ومن المتوقع أن تُحل قريبًا بفضل الإجراءات المتخذة في الأسابيع الأخيرة.

كما أكدت شركة النفط الوطنية الإيرانية أنها تولي أهمية كبيرة لجودة النفط الخام المنتج، وذلك حفاظًا على العلامة التجارية واهتمامًا بالعملاء، حيث يُعتبر هذا الأمر مهمًا بشكل خاص بالنسبة للمصافي المحلية وأهداف التصدير، إذ إن تدهور الجودة في مجال التصدير سيؤثر بشكل مباشر على عمليات النقل والتصدير.

وأضافت الشركة: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يقوم بعض الأفراد في الفضاء الالكتروني بنشر معلومات غير صحيحة ومغرضة حول صادرات النفط الخام للبلاد، مما يتعارض بشكل واضح مع المصالح الوطنية. لذا، نوصي بعض وسائل الإعلام المغرضة بأن تضع المصالح الوطنية في مقدمة أولوياتها، وألا تمنح الفرصة للمعارضين وأعداء هذا الوطن لتحقيق أهدافهم الخبيثة من خلال أنشطة إعلامية مدمرة".

وأشارت الشركة إلى أنه في الأوقات التي تصل فيها طاقة إنتاج النفط الخام إلى أقصى حد، أو عندما تكون سياسات زيادة الإنتاج قيد التنفيذ، قد تحدث تقلبات في نسبة الماء والملح، وهو أمر لا يدعو للقلق ولا يؤثر على الأسعار العالمية للنفط الخام الإيراني، حيث إن المنتجات منخفضة الجودة لا تُحمّل على الإطلاق.

كما أوضحت أنه وفقًا للخطط والمبادئ الحاكمة لعملية الإنتاج والتصدير، يتم فصل الماء والملح الزائد في النفط الخام في الخزانات الواقعة في جزيرة خارك ، وبعد الفحص في المختبرات المعتمدة، يتم إدخال النفط إلى مرحلة التصدير والتحميل.

وأشارت التقارير إلى أن النجاحات الأخيرة لوزارة النفط في زيادة إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى تجاوز فترة البرد الطويلة، وخاصة تحقيق رقم قياسي في صادرات النفط الخام خلال السنوات العشر الماضية، أدت إلى فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة، وهو الذي يمتلك خبرات قيمة في مجال تصدير النفط والمنتجات النفطية. لذا، إذا لم نتمكن من المساهمة في تحقيق هذه النجاحات، فإنه من الأفضل ألا نتوافق أو نتحدث مع أعداء هذا الشعب.

/انتهى/