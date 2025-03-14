السفير الإيراني لدى الصين: وصلنا إلى تفاهم مهمة في بكين لمواجهة العقوبات الامريكية غير القانونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى الصين "محسن بختيار:، كتب في رسالة على منصة إيكس للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: يسعدني أن أعلن أنه بناء على التعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث، عقد الاجتماع الثلاثي لنواب وزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بنجاح في بكين اليوم 14 آذار/ مارس.

تجدر الاشارة إلى أن نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة خارجية البلاد "كاظم غريب آبادي"، أكد من خلال المشاورات والتبادلات الإيجابية والبناءة للغاية مع الأطراف الأخرى، على أهمية وقيمة تفاهمات بشأن تطوير التعاون الثلاثي في ‌‌القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك ضرورة تكاتف الدول الثلاث لمواجهة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية.

كما تبادلت الأطراف الثلاث وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقت على الحفاظ على تعاونها وتعزيزها في المنظمات الدولية والترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس.

وانعقد في بكين اليوم الجمعة اجتماع ثلاثي لنواب وزراء خارجية الصين وإيران وروسيا وفي ختام الاجتماع، أصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا ركز على الوضع الحالي للمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.

وأكدت الدول الثلاث في هذا البيان على ضرورة رفع كافة العقوبات الأحادية غير القانونية واعتبرت أن التفاعل والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد في هذا المجال.

وأَضاف البيان بأنه يجب على الأطراف المعنية أن تلتزم بمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي والتخلي عن العقوبات أو الضغط أو التهديد باستخدام القوة.

وشددت الدول الثلاث على أهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، بما في ذلك الجداول الزمنية الواردة فيه، وطلبت من الأطراف المعنية تجنب أي عمل من شأنه تصعيد الوضع من أجل تهيئة الأجواء والظروف المناسبة للجهود الدبلوماسية.

وشددت على أهمية احترام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.

ورحب البیان بإعادة تأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية حصرا وليس لإنتاج الأسلحة النووية، كما رحب بالتزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.

كما أيد البیان المشترك سياسة إيران الرامية إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشدداً على ضرورة الاحترام الكامل لحق إيران، باعتبارها دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وشددت الحكومات الثلاث على ضرورة تجنب كافة الحكومات أي عمل من شأنه تقويض النشاط الفني والمحايد والموضوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تبادلت الأطراف الثلاث وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على الحفاظ على تعاونها وتعزيزها في المنظمات الدولية والترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس.

/انتهى/