اسطول البحرية الإيرانية ال 100 يعود للبلاد بعد إنهاء مهمته في المياه الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فرقة العمل القتالية التدريبية التابعة للقوات البحرية الإستراتيجية بالجيش الايراني، رست اليوم الأحد، قبالة رصيف ميناء المنطقة البحرية الأولى التابعة لسلاح البحر الايراني، في بندر عباس (جنوبي البلاد)، وسط استقبال من قادة القوات البحرية.

وفي هذا السياق، صرح نائب منسق القوات البحرية الإستراتيجية للجيش الايراني "بابك بلوتش"، امام جمع من القادة والعاملين والطلاب الوافدين، واشار إلى الأسطول الـ 100 التابع للقوات البحرية، مبينا : إن المهمة القتالية العملياتية والتدريبية لسفينة الدعم الهجومية "بوشهر" وحاملة الطائرات المسيرة "لاوان"، قادرة على ضمان تعزيز الاقتدار الهجومي والتدريبي لدى بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.