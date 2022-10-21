القوات البحرية توقف زورقين امريكيين في المياة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،ان في حفل استقبال مجموعة المخابرات العملياتية القتالية الـ 84 التابعة لبحرية الجيش في المياه الدولية والحرة، والتي أقيمت قبل ظهر اليوم الجمعة بحضور الأدميرال شهرام إيراني في المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس وعاد طاقم اسطول الـ 84 للقوات البحرية بترحيب حار من قادتهم وعائلاتهم .

وقامت المجموعة القتالية للاستخبارات العملياتية رقم 84 التابعة للبحرية الاستراتيجية للجيش، بقيادة المدمرة الإيرانية بالكامل جماران، بمرافقة السفن التجارية وناقلات النفط التابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية لمدة 86 يومًا، بحماية مصالح أحبائنا في المياه الحرة.

وقال الأدميرال الإيراني على هامش هذا الحفل: نجحت مجموعة القوة الاستراتيجية البحرية الـ 84 التابعة للجيش، بحضورها القوي في أعماق المحيطات وخاصة في منطقة البحر الأحمر، في تنفيذ عمليات الحراسة وإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى ممكن، وحيث تعرضت للهجوم من قبل قوات اجنبية في المنطقة، ولكن لم يتم المساس بسلامة الملاحة، وتمكنوا من الوقوف مرة أخرى والاستيلاء على زورقين أمريكيين غير مأهولتين تخليداً لذكرى رفاقهم الذين وقفوا بشكل مباشر ضد أي الظلم من قبل.

وأضاف الأميرال شهرام إيراني: على أمريكا أن تعلم أنه إذا كان لها وجود بحري في مكان ما، فعليها الامتثال للقوانين الدولية ويجب ان تعلم الجمهورية الإسلامية الايرانية، بوجودها القوي في المنطقة، ستتعامل بحزم مع أي خطوة تعرض أمن وسلامة الملاحة للخطر .

وذكر أن الشرف العظيم لهذا الأسطول أنه وقف في قاع المحيطات مباشرة وجهاً لوجه ضد الشر العظيم لأمريكا الإجرامية بحزم وقوة .

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