أجواء سوق مدينة الأهواز مع أقتراب عيد النوروز

اكتسب سوق الأهواز أجواء خاصة مع اقتراب عيد النوروز 1404 ويشهد السوق المركزي للمدينة، الذي كان يُعرف منذ فترة طويلة بأنه القلب التجاري لخوزستان، تدفقا كبيرا للمتسوقين وازدهارا كبيرًا في الأعمال التجارية هذه الأيام.