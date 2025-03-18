https://ar.mehrnews.com/news/1955662/ ١٨/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٠٣ ص رمز الخبر 1955662 إيران المجتمع إيران المجتمع ١٨/٠٣/٢٠٢٥، ١١:٠٣ ص أجواء سوق مدينة الأهواز مع أقتراب عيد النوروز اكتسب سوق الأهواز أجواء خاصة مع اقتراب عيد النوروز 1404 ويشهد السوق المركزي للمدينة، الذي كان يُعرف منذ فترة طويلة بأنه القلب التجاري لخوزستان، تدفقا كبيرا للمتسوقين وازدهارا كبيرًا في الأعمال التجارية هذه الأيام. سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز سوق الاهواز مع اقتراب عيد النوروز رمز الخبر 1955662 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة وزير الثقافة: عيد النيروز هو رمز السلام والتضامن بين الشعوب زيارة قبور الشهداء في اخر خميس من العام الإيراني السياحة في النيروز...منزل "ملاباشي" التاريخي في أصفهان، أجمل منزل تاريخي في إيران +الصور سمات عيد النيروز مدينة الأهواز اسواق ايران
تعليقك