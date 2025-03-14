وزير الثقافة: عيد النيروز هو رمز السلام والتضامن بين الشعوب

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريحاته خلال حفل افتتاح "المهرجان العالمي لنيروز" الذي أقيم مساء يوم الجمعة (14من شهر مارس) في ميدان " آزادي" بطهران، قال سيد عباس صالحی: "في هذه الأيام المجيدة، تتزين الطبيعة بحلة جديدة، ويبعث نسيم النيروز الروح في قلوبنا برسالة التحول والازدهار. إن تزامن هذا العيد القديم مع ميلاد الإمام حسن المجتبى (ع) يمثل فرصة لنستقي من ينابيع المعرفة والمحبة، واحدة من ثقافة إيران العريقة والأخرى من المعارف الإسلامية النقية".

وأضاف: "النيروز متجذر في قلوبنا وعالمنا، ويظل دائمًا رابطًا بين القلوب ومزيلًا للضغائن. هذا العيد ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو تراث عالمي تم تسجيله في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2010، ومنذ ذلك الحين أصبح رمزًا للسلام والتضامن بين الشعوب. إن هذا العيد في هذه الثقافة العريقة هو مرآة لروح شعوب المنطقة ، ويعلمنا كيف نبحث عن الخضرة والنمو من قلب الصعوبات، وكيف ننتقل من قسوة شتاء إلى ربيع الأمل والازدهار".

وأكد صالحی أن "النوروز ليس مجرد دوران الزمن وتغير الفصول، بل هو تجديد للروح والقلب، وهو تجسيد للارتباط بالتاريخ والطبيعة والإنسان. هذا العيد يمثل فرصة للتواصل مع الأجداد، والتوافق مع الطبيعة، وتنمية الروح، ونشر المحبة بين البشر. ومع هذا التصور، ما هو أعمق من العلاقة بين نوروز وتعاليم أهل البيت (ع)، الذين كانت حياتهم مليئة بالرحمة والعطاء".

وأشار إلى أن "العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الصداقة والحوار، ويمكننا الاستفادة من هذا التراث المشترك لتعزيز التفاعلات الثقافية وتقوية الروابط الإنسانية".

وأضاف وزير الثقافة: "نيروز هو فرصة لتذكير العالم بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الثقافية من أجل التعايش السلمي. لذلك، أقترح توسيع التعاون المشترك بين دول المنطقة والذين يحتفلون بالنوروز في مجالات مثل الدبلوماسية الثقافية، والسياحة، والأدب، والفنون، والسينما والإعلام، بحيث تُقام احتفالات النيروز ليس فقط في مدن إيران، بل في الدول الأخرى الأعضاء في هذا التراث العالمي كفرصة للصداقة والتفاعل الدولي".

واختتم صالحی بالقول إن "وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مستعدة للتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة التراث الثقافي لتنفيذ برامج ثقافية وفنية مشتركة مع الدول الصديقة، بدءًا من الأسابيع الثقافية للنيروز وصولًا إلى الإنتاجات السينمائية والأفلام الوثائقية الدولية حول هذا التراث المشترك".

وقد حضر هذا الحفل الذي بدأ في الساعة 20:00 واستمر حتى الساعة 22:00، كل من سيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وسيد رضا صالحي أميري وزير التراث والسياحة، وأحمد ميدري وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، ويوميكو إيشكاوا-تاكاشيما ممثلة الأمم المتحدة في طهران، وسفراء وزارة الخارجية، وعدد من المديرين الثقافيين والفنيين.

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