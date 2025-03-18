معاريف: تقديرات عسكرية إسرائيلية تشير أن هناك رد فعل وشيك للمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن صحيفة معاريف الإسرائيلية اعلنت أن تقديرات عسكرية للكيان الإسرائيلي، تشير إلى أن رد المقاومة على استئناف الهجمات على غزة قادم.

من جهة أخرى، أفادت القناة 12 التلفزيونية التايعة للكيان الإسرائيلي بانهيار سوق تل أبيب للأوراق المالية بعد استئناف الكيان عدوانه على غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن 413 مواطناً استشهدوا حتى الآن في الاعتداءات الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع اليوم. وأعلنت الوزارة أيضًا أن عدد المصابين تجاوز 500 شخص وأن عدد كبير من الشهداء والجرحى في هذه الاعتداءات هم من الأطفال.

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