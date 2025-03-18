فتح أبواب الملاجئ في المدن الكبرى بالأراضي المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن أبواب الملاجئ في المناطق الجنوبية من تل أبيب قد تم فتحها.

كما أشار صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجبهة الداخلية للجيش الصهيوني قد حذرت سكان المدن الجنوبية في تل أبيب من ضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ في ظل الأوضاع المتوترة في غزة واحتمال تصاعد الاشتباكات.

من جانبها، أفادت قناة 12 التلفزيونية الصهيونية بفتح أبواب الملاجئ في مدن كبرى بالأراضي المحتلة مثل يافا، ريشون لتسيون، رامات غان، هرتسليا، ورحووت.

تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني قد بدأ منذ فجر اليوم بقصف عنيف على قطاع غزة.

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